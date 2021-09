Maxence à la Bulle café La Bulle Café, 22 octobre 2021, Fampoux.

Maxence à la Bulle café

La Bulle Café, le vendredi 22 octobre à 20:30

La candeur des mots effleure l’austérité des propos. Qu’on se laisse influencer par sa dérision joyeuse ou ses approches agressives, Maxence, sur scène comme à l’image, aborde la mélancolie et nous laisse imaginer d’elle qu’elle est la racine de son monde. Un monde à fleur de peau, peu tranquille, qui viendra donner à son hip-hop alternatif un parfum de rose enivrant. Après plusieurs EP, Maxence sort son premier album “Tout est trop beau” le 05/11/2021. La musique de Maxence? C’est une pop aux influences multiples, une pop d’aujourd’hui sans étiquette, décomplexée. Hip hop, rock, électro, il croise les genres. Il n’a pas besoin de choisir car il s’est trouvé. C’est une musique paradoxale, gorgée de candeur et d’austérité, de dérision et de violence, de mélancolie et de soleil. Et puis, c’est à noter, pour cet album est (re)devenu Maxence. Il ne se cache plus. Il est lui, rien que lui. Les masques tombent et il peut enfin exister. Il est prêt. Intensément prêt. La sortie de l’album sera accompagné d’une mini-série sur YouTube, documentaire imaginaire et absurde sur la conception du disque. Maxence est également un acteur, il a déjà joué dans des séries et pour des téléfilms sur France 2. La suite sera sur scène, avec le fidèle Martin en duo ou avec son groupe, le même qu’au lycée. C’est aussi ça Maxence, une fidélité viscérale. L’envie de ne rien effacer. Il aime bien dire qu’il est un troubadour 2.0. Il a raison. Il peut même se débarrasser du 2.0. Ses chansons sont intemporelles, elles chantent les émotions qui font l’Humanité depuis toujours. Maxence est un funambule. Un ambassadeur de l’exubérance des sentiments. À la manière d’un Baxter Dury, il incarne une certaine beauté, celle qui ne se brade pas, celle qui permet de déchirer le voile de l’inéluctable. Tout est trop beau, oui, pour celui qui regarde le monde droit dans les yeux. → Découvrir : FB : [https://www.facebook.com/MaxenceLaperouse](https://www.facebook.com/MaxenceLaperouse) YT : [https://www.youtube.com/channel/UCLcUntFF_kV9mI4YjpAL1Qw](https://www.youtube.com/channel/UCLcUntFF_kV9mI4YjpAL1Qw) Insta : [https://www.instagram.com/maxence/?hl=fr](https://www.instagram.com/maxence/?hl=fr) TikTok : [https://www.tiktok.com/@maxence?lang=fr](https://www.tiktok.com/@maxence?lang=fr) Deezer : [https://www.deezer.com/fr/artist/12086854](https://www.deezer.com/fr/artist/12086854) Spotify : [https://open.spotify.com/artist/6WK6ZRBhoIRXA8xkAvhMKv](https://open.spotify.com/artist/6WK6ZRBhoIRXA8xkAvhMKv) Apple Music : [https://music.apple.com/fr/artist/maxenss/1213523285](https://music.apple.com/fr/artist/maxenss/1213523285) → Informations groupes et PMR A GAUCHE DE LA LUNE 03 28 04 04 53 – [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com) → La Bulle Café 47/49 Rue d’Arras

Réservation

