MAX ROMEO TOURNEE D’ADIEU LA ROTONDE, 17 avril 2023, CHATEAURENARD.

MAX ROMEO TOURNEE D’ADIEU LA ROTONDE. Un spectacle à la date du 2023-04-17 à 20:00 (2023-04-17 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

PMR : Téléphone 01.47.42.94.88 (prix d'un appel local) ou par mail à l'adresse billetterie@olympiahall.com

LA ROTONDE CHATEAURENARD Chemin du Mas de Lafont Bouches-du-Rhone

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) ET MEDIACOM PRESENTENT ce concert Pilier du reggae jamaïcain, Max Romeo se hisse aux côtés de Bob Marley, Toots Hibbert ou Peter Tosh parmi les plus grands du genre. L’homme derrière l’album légendaire “War Ina Babylone” mais aussi “Chase The Devil”, plus tard repris par Jay-Z, est de retour sur scène pour une dernière tournée. Accompagné de ses enfants Azizi et Xana Romeo, prêts à prendre la relève, l’auteur engagé montera une dernière fois sur scène pour dire au revoir à son public et sera de passage à l’Olympia le 13 mai 2023 ainsi qu’en tournée en France. L’occasion pour Max Romeo de présenter son album de titres phares incluant des nouvelles versions et des titres inédits, de quoi tirer sa révérence en beauté.

PMR : Téléphone 01.47.42.94.88 (prix d’un appel local) ou par mail à l’adresse billetterie@olympiahall.com.18.8 EUR18.8.

