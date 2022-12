Max Roméo Châteaurenard Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Max Roméo Châteaurenard, 17 avril 2023, Châteaurenard Châteaurenard. Max Roméo Chemin du Mas de Lafont La Rotonde Châteaurenard Bouches-du-Rhône La Rotonde Chemin du Mas de Lafont

2023-04-17 20:00:00 20:00:00 – 2023-04-17

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont

Châteaurenard

Bouches-du-Rhône Châteaurenard Auteur et interprète de tubes qui ont marqué l’âge d’or du reggae tels que « War Inna Babylon » ou encore « Chase The Devil », Max Roméo est enfin de retour après de longues années d’absence. Du haut de ses 74 ans, l’un des grands noms du reggae jamaïcain.Aujourd’hui l’homme sage qu’il est devenu avait envie d’envoyer un ultime message à la nouvelle génération, et oui car nous vous le disons, à vous tous, ceci est sa tournée d’adieu.. Et vous pourrez dire, j’y étais … Concert de Max Roméo à La Rotonde. Billet Web La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu Châteaurenard Adresse Châteaurenard Bouches-du-Rhône La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Ville Châteaurenard Châteaurenard lieuville La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhône

Châteaurenard Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard-chateaurenard/

Max Roméo Châteaurenard 2023-04-17 was last modified: by Max Roméo Châteaurenard Châteaurenard 17 avril 2023 Bouches-du-Rhône Châteaurenard Chemin du Mas de Lafont La Rotonde Châteaurenard Bouches-du-Rhône Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône