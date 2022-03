Max… ou ma vie en 24 images par seconde Bolbec, 18 mars 2022, Bolbec.

Max… ou ma vie en 24 images par seconde Val aux Grès Route de Mirville Bolbec

2022-03-18 – 2022-03-18 Val aux Grès Route de Mirville

Bolbec Seine-Maritime Bolbec

L’histoire est celle d’un jeune homme autiste et de sa mère, le père ayant fuit une réalité dérangeante.

Duo qui partage avec le public des instants de vie. Un chemin particulier, la mère et le fils, deux entités à part entière dont la particularité du fils fait de la mère une femme pas tout à fait comme les autres non plus, une mère singulière. Éducation, avenir, amour, sexualité, autant de sujets qui excluent peu à peu Max de la vie «ordinaire», et le place en marge d’une société normée. Le cinéma est la passion obsessionnelle de MaX. Où se termine la fiction, où commence la réalité ? Qui suis-je ? D’où je viens ?

Pourquoi suis-je comme ça ? Autant de questions qui permettent à MaX de jouer, de mettre en jeu, en image, d’interpréter sa vie en 24 images/seconde, et sa mère d’en être l’héroïne.

www.troupedelescouade.fr

www.facebook.com/TroupeduCailly

service.culturel@bolbec.fr +33 2 35 31 07 13 https://www.bolbec.fr/mes-loisirs/agenda/max-ou-ma-vie-en-24-images-seconde-2/

