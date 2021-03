Max & Maurice « Trois petits tours (et puis s’en vont !) sous chapiteau Isigny-sur mer, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Isigny-sur-Mer.

Max & Maurice « Trois petits tours (et puis s’en vont !)

sous chapiteau Isigny-sur mer, le jeudi 16 septembre à 20:30

Duo pour deux clowns vieillissants, aigris, cabots, touchants, qui savent faire deux ou trois trucs encore bluffants. Nos artistes de pacotilles rêvent encore et toujours des plus grandes scènes internationales.

Ces touches à tout, ces bons à rien, ni artistes, ni clochards, ce couple qui s’aime autant qu’il se déteste a décidé d’ouvrir sa caverne pleine de souvenirs à tous les curieux et leur montrer de quoi ils sont encore capables.

Mesdames et Messieurs, il est encore temps de réserver vos places mais dépêchez-vous, les prolongations ont débuté depuis déjà un petit moment. Cette ultime représentation en attendant l’agent qui les emmènera au bout du monde, c’est l’histoire du temps qui passe avec ses rêves et ses désillusions.

Cet ultime duo, sera un spectacle faussement autobiographique, quoique, de deux pauvres hères, qui bon an, mal an, ont réussi à tenir jusque là.

Un petit chapiteau, une petite jauge, pour pouvoir discuter entre nous. Un spectacle à l’échelle, de vrais et faux numéros, de la musique, des parenthèses sur leurs vies, leurs souvenirs.

Une bulle pour dire que finalement la vie est belle.

« 30 ans que le duo existe, 30 ans de vie commune, au début en solo, puis avec une troupe pour l’accompagner. Au crépuscule de son histoire, il est important, pour moi, de clore la parenthèse avec un spectacle intimiste, qui leur ressemble, ne pas faire de bruit, rester simple, avec des petits trucs de rien. Mais comme dirait l’autre « rien, c’est déjà beaucoup ! ».

Emmanuel Gilleron

Écriture et Mise en scène : Emmanuel Gilleron

Interprétation : Antoine Deschamps et Emmanuel Gilleron

[[http://maxetmaurice.com/](http://maxetmaurice.com/)](http://maxetmaurice.com/)

Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Normandie et par la Région Normandie.

Avec le soutien du Conseil Départemental du Calvados.

Accueil en résidence : Commune de Vire Normandie (14) – La Halle Michel Drucker, Mairie Les Pieux (50) – Espace Culturel, Regnéville-sur-Mer (50) – Avec le soutien du Département de la Manche, Commune d’Amfreville (14), Les Noctambules à Nanterre (92)

jauge limitée, réservations au 02 31 51 24 00 (mairie d’Isigny-sur-mer)

Entre dialogue de sourds et comique de geste, ces deux clowns vieillissants savent faire deux ou trois trucs encore bluffants. De vrais et faux numéros, de la musique, leurs souvenirs.

sous chapiteau Isigny-sur mer place Verdun Isigny-sur-mer Isigny-sur-Mer Isigny-sur-Mer



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T20:30:00 2021-09-16T21:30:00