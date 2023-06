Projection « Ali » + Démo de boxe Max Linder Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Projection « Ali » + Démo de boxe Max Linder Paris, 25 juin 2023, Paris. Projection « Ali » + Démo de boxe Dimanche 25 juin, 14h00 Max Linder Séance gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles. Film sur le BOXE Ali de Michael Mann États-Unis, 2002, 2h38, fiction (version anglaise sous-titrée en français)

Muhammad Ali est devenu une légende vivante de la boxe américaine, découvrez son histoire.

Venez découvrir un immeuse film dans la grandiose salle de cinéma du Max Linder Panorama! + rencontre et démo de boxe dans le hall du cinéma Max Linder 24 boulevard Poissonnière 75009 Paris Paris 75009 Quartier du Mail Île-de-France https://maxlinder.com [{« type »: « email », « value »: « marine.jolivet@cip-paris.fr »}] Derrière une devanture plutôt discrète sur les Grands Boulevards, le Max Linder Panorama est un écrin au service du spectacle : une immense salle tout en noir, composée de 557 fauteuils de velours, des murs tapissés, des balcons en stucs vénitiens d’influence année 30 et surtout un écran de 107m². Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

