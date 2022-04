Max Ionata, l’un des plus importants saxophonistes italiens en concert New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 04 mai 2022

de 20h00 à 23h00

tarif New Morning : 23.1 EUR

Considéré comme l’un des plus importants saxophonistes italiens de la scène jazz contemporaine, Max Ionata joue sur la scène du New Morning le 4 mai prochain. Venez découvrir cet artiste, riche de 90 albums! Il a publié plus de 90 albums, joué dans les plus grands clubs et festivals du monde et collabore régulièrement avec les meilleurs musiciens de la scène internationale… Le 4 mai prochain, Max Ionata est invité sur la scène du New Morning. Il reprend la formule du quartet largement utilisée dans le monde du jazz en impliquant trois champions absolus du jazz français pour un combo incontournable. Un prodige du jazz Né en 1972, Max Ionata est considéré comme l’un des plus importants saxophonistes italiens de la scène jazz contemporaine. En quelques années seulement, il a gagné l’approbation de la critique et du public, remportant toujours un grand succès en Italie et à l’étranger. Il a publié plus de soixante-dix disques et a collaboré avec des musiciens italiens et internationaux, ce qui fait de lui l’un des artistes italiens les plus appréciés à l’étranger, notamment au Japon où il jouit d’une grande renommée artistique. En plus de mener plusieurs projets sous son propre nom, il collabore régulièrement avec certains des meilleurs musiciens de la scène internationale. Il a joué dans les plus grands clubs et festivals de jazz du monde et a collaboré avec de grands musiciens, dont Robin Eubanks, Reuben Rogers, Clarence Penn, Lenny White, Billy Hart, Alvin Queen, Joe Locke, Anne Ducros, Steve Grossman, Mike Stern, Bob Mintzer, Bob Franceschini, Hiram Bullock, Joel Frahm, Miles Griffith, Anthony Pinciotti, Jon Cowherd, John Benitez, Dino Piana, Roberto Gatto, Dado Moroni, Stefano Di Battista, Gegè Telesforo, Giovanni Tommaso, Flavio Boltro, Furio Di Castri, Fabrizio Bosso, Enrico Pierannunzi, Mario Biondi, Ornella Vanoni, Sergio Cammariere, Renzo Arbore et bien d’autres. Il s’est produit au Japon, en Chine, aux Pays-Bas, en Angleterre, en France, en Pologne, en Espagne, au Portugal, en Serbie, en Suisse, au Danemark, en Allemagne, aux Émirats arabes unis, au Koweït, au Pérou et aux États-Unis d’Amérique. New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20220504-5423-max-ionata-french-quartet.html

