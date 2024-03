Max Ionata & Fred Nardin Club 27 Marseille 4e Arrondissement, mercredi 27 mars 2024.

Max Ionata & Fred Nardin Club 27 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Max Ionata & Fred Nardin en concert, rendez-vous au Club 27.

Max Ionata & Fred Nardin en concert !



• Max Ionata

Né en 1972, Max Ionata est considéré comme l’un des plus importants saxophonistes italiens de la scène jazz contemporaine. En quelques années seulement, il a gagné l’approbation de la critique et du public, remportant toujours un grand succès en Italie et à l’étranger. Il a publié plus de soixante-dix disques et a collaboré avec des musiciens italiens et internationaux, ce qui fait de lui l’un des artistes italiens les plus appréciés à l’étranger, notamment au Japon où il jouit d’une grande renommée artistique.



En plus de mener plusieurs projets sous son propre nom, il collabore régulièrement avec certains des meilleurs musiciens de la scène internationale.



Il a joué dans les plus grands clubs et festivals de jazz du monde et a collaboré avec de grands musiciens, dont Robin Eubanks, Reuben Rogers, Clarence Penn, Lenny White, Billy Hart, Alvin Queen, Joe Locke, Anne Ducros, Steve Grossman, Mike Stern, Bob Mintzer, Bob Franceschini, Hiram Bullock, Joel Frahm, Miles Griffith, Anthony Pinciotti, Jon Cowherd, John Benitez, Dino Piana, Roberto Gatto, Dado Moroni, Stefano Di Battista, Gegè Telesforo, Giovanni Tommaso, Flavio Boltro, Furio Di Castri, Fabrizio Bosso, Enrico Pierannunzi, Mario Biondi, Ornella Vanoni, Sergio Cammariere, Renzo Arbore et bien d’autres.



Il s’est produit au Japon, en Chine, aux Pays-Bas, en Angleterre, en France, en Pologne, en Espagne, au Portugal, en Serbie, en Suisse, au Danemark, en Allemagne, aux émirats arabes unis, au Koweït, au Pérou et aux états-Unis d’Amérique.



Le nouvel album, Like, de Max Ionata vient de paraître.





• Fred Nardin (pianiste, organiste, compositeur et arrangeur):

Né en 1987, Fred Nardin débute le piano à cinq ans puis intègre le Conservatoire de Chalon-sur-Saône, tout d’abord pour des études classiques, puis plus tard pour rejoindre la classe de jazz dirigée par Sylvain Beuf. À 18 ans, une fois son cursus terminé, il intègre le département Jazz et Musiques improvisées du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) où il obtient en 2011 son master et étudie avec Hervé Sellin, Riccardo Del Fra, François Therbege, Glenn Ferris et Dré Pallemaerts. Deux ans plus tard, sa passion pour l’écriture et le cinéma l’amène à poursuivre ses études musicales dans la classe de composition de musique à l’image du CNSMDP dirigée par Laurent Petitgirard et Marie-Jeanne Serero dont il sortira diplômé.



Il fonde en 2010, avec ses trois camarades Jon Boutellier, Bastien Ballaz et David Enhco, The Amazing Keystone Big Band, grande formation de 18 musiciens réunissant les jeunes musiciens les plus prometteurs de la scène lyonnaise et parisienne. Leur premier album Pierre et le Loup… et le Jazz, ré-adaptation pour grand orchestre de jazz de la célèbre œuvre de Prokofiev et conté par Denis Podalydès et Leslie Menu, a remporté le prix du « Meilleur album de jazz français » de l’Académie du jazz en 2013. Suivront Le Carnaval jazz des animaux conté par Édouard Baer, sorti en octobre 2015, Monsieur Django et Lady Swing, conté par Guillaume Gallienne, sorti en novembre 2017 et La voix d’Ella conté par Vincent Dedienne (novembre 2018). L’Amazing Keystone Big Band a également collaboré avec de nombreux artistes de renommée internationale tels que Quincy Jones, Rhoda Scott, Cécile McLorin Salvant, Zaz, Charles Aznavour, Liz McComb, Nikki Yanofsky, James Carter, Gregory Porter, China Moses, Sarah McKenzie, Bill Mobley… et a été récompensé d’une « Victoires du Jazz » dans la catégorie Meilleur groupe de l’année en 2018.



En 2017, il reçoit le Prix Django-Reinhardt (musicien français de l’année 2016) de l’Académie du jazz, puis en 2018 une nomination aux victoires du Jazz, dans la catégorie Artiste qui monte .



Il se produit actuellement en trio avec Leon Parker et Or Bareket et dans de nombreuses formations telles que le Stefano Di Battista 4tet, Fred Nardin/Jon Boutellier 4tet, Max Ionata French 4tet, Hugo Lippi 4tet, Switch Trio, Sophie Alour Trio, Gaël Horellou Organ Trio,The Amazing Keystone Big Band…



Parallèlement à sa carrière de musicien, il enseigne (de 2009 à 2015) le piano jazz au CRR de Chalon sur Saône, l’arrangement et le piano jazz au Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique de Bourgogne (de 2011 à 2015) et il est également intervenant régulier au Centre des Musiques Didier Lockwood et dans plusieurs stages renommés.



Il s’est aussi illustré aux côtés de Stefano Di Battista, Lionel et Stephane Belmondo, Fabrizio Bosso, André Ceccarelli, Evan Christopher, Jesse Davis, Joël Frahm, Rodney Green, Eric Harland, Nancy Harms, Scott Hamilton, Benjamin Henocq, Baptiste Herbin, Max Ionata, Biréli Lagrène, Ralph Lalama, Didier Lockwood, Fabien Mary, Don Menza, Charnett Moffett, Cécile McLorin Salvant, Joe Sanders, Jacques Schwarz-Bart, Gary Smulyan, Veronica Swift, Stochelo Rosenberg, Saul Rubin et beaucoup d’autres.



Une proposition Le Jam, hors les murs. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 20:30:00

fin : 2024-03-28

Club 27 27 rue d’Anvers

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Max Ionata & Fred Nardin Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-13 par Ville de Marseille