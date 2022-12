Max Ernst Aix-en-Provence Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Max Ernst Aix-en-Provence, 4 mai 2023, Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence. Max Ernst 3 Rue Joseph Cabassol Hôtel de Caumont – Centre d’Art Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol

2023-05-04 10:00:00 10:00:00 – 2023-10-10 18:00:00 18:00:00

Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône C’est un sentiment sensiblement unique, un tourbillon d’émotions parfois complémentaires, parfois contradictoires, qui envahit les amoureux de l’univers déjanté de Max Ernst. Le peintre qui fut un temps proche de Paul Klee et d’André Breton s’est consacré au cours de sa prolifique carrière à ses galaxies uniques qui mêlent les paysages lunaires et terrestres, les inspirations maniéristes comme baroques et les épopées humaines comme végétales.

Vous voilà donc invités à un voyage aux frontières de l’art et de la nature avec pour fil conducteur les quatre éléments. Une exposition fascinante où la couleur, omniprésente, rythme les toiles. l’Hôtel de Caumont – Centre d’art propose une exposition de Max Ernst. Le géant du surréalisme s’invite à Aix-en-Provence +33 4 42 20 70 01 https://www.caumont-centredart.com/ Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en Provence

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Office de Tourisme d'Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d'Aix en ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme d'Aix en ProvenceHôtel de Caumont - Centre d'Art 3 Rue Joseph Cabassol Ville Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence lieuville Hôtel de Caumont - Centre d'Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence-office-de-tourisme-daix-en-provence-aix-en-provence/

Max Ernst Aix-en-Provence 2023-05-04 was last modified: by Max Ernst Aix-en-Provence Aix-en-Provence 4 mai 2023 3 Rue Joseph Cabassol Hôtel de Caumont - Centre d'Art Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Office de Tourisme d'Aix en Provence

Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône