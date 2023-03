Max Cilla Jazz Racines des Mornes Rencontre Afrique-Antille BAISER SALE, 10 novembre 2023, PARIS.

Max Cilla Jazz Racines des Mornes Rencontre Afrique-Antille BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 21:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627 L-R-21-957 L-R-21-959 Max Cilla Flûte des Mornes/Flûte d’ébène/Guiro/voix, Ali Boulo Santo Cissoko kora/chant du Sénégal, Simon Ville-Renon Ti-Bwa/timbales, Dominique Tauliaut congas/tambou-KaLe Père de la Flûte des Mornes propose une soirée conviviale du genre des Nuits Musicales des Cases Créoles pratiquées dans les Mornes (les hauteurs des Antilles), avec un invité de marque du Sénégal en la personne d’Ali Boulo Santo Cissoko, Grand Griot, Maître de Kora Manding, Chanteur – Auteur – Compositeur – World Music – Afro Jazz. Une occasion de vivre en musique la Rencontre Magique de la Flûte des Mornes et les sonorités des plus beaux thèmes du panorama musical mandingue et autres, si bien exprimés par Ali et soutenus par deux excellents percussionnistes : Simon Ville-Renon de l’île de France, Ti-Bwa et Timbales et Dominique Tauliaut de la Guadeloupe : Congas et Tambou-Ka.Vous serez transportés par la beauté du mariage des sons de la Kora et de la Flûte des Mornes dans les compositions de Max Cilla.

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

