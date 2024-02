MAX CILLA – ÉMERGENCES CARAÏBES Pan Piper Paris Paris, dimanche 25 février 2024.

Le dimanche 25 février 2024

de 15h00 à 18h30

.Public adultes. payant À partir de : : 20 EUR

Max Cilla vous donne rendez-vous le dimanche 25 février 2024 à 15h au Pan Piper !

Ce Concert exceptionnel qui marque les 57 années de scène musicale de Max CILLA, met plus que jamais en lumière les qualités des Nuits Musicales des Cases Créoles, expression de l’oralité rurale des Mornes des îles Caraîbes.

Entourée du Tambou-Bélè, du Ti-Bwa, du Tambou-di-Bass, des Congas et enrichie des sonorités du Piano, de la Contrebasse et de la Grande Harpe, la Flûte des Mornes de Max CILLA invite à un voyage musical exaltant de joie et d’énergie profonde suscité par des thèmes et des improvisations caractérisant les particularités de cette musique des Mornes.

C’est un Concert qui fait écho aux charmes des forêts tropicales et à la transcendance de l’Histoire du Peuple Antillais et à son amour pour les musiques afro-cubaines et portoricaines qui ont très largement honoré et enrichi les rythmes de l’Afrique de l’Ouest.

Line up :

Max Cilla : Auteur-Compositeur, Flûte des Mornes, Flûte Cubaine, Guiro

Dominique Tauliaut : Congas et Cajon

Naïma Bicep : Ti-Bwa et Timbales

Jean-Philippe Grivalliers : Tambou-Bélè et Tambou-di-Bass

Arlet Feuillard : Piano

Martin Brunet : Basse

Claire Le Fur : Grande Harpe

En Invité : Babacar Sambe au Chant

**** Information complémentaire ****

Concert assis

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)



Contact : https://pan-piper.com/live/events/max-cilla-emergences-caraibes/ https://billetterie.seetickets.fr/max-cilla-emergences-caraibes-concert-le-pan-piper-paris-25-fevrier-2024-css5-panpiper-pg101-ri10225299.html

MAX CILLA – ÉMERGENCES CARAÏBES