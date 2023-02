MAX BIRD Sélections naturelles PALAIS DES CONGRES, 8 février 2023, LORIENT.

MAX BIRD Sélections naturelles PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2023-03-31 (2023-02-08 au ) 20:00. Tarif : 36.0 à 36.0 euros.

Decibels Productions et Reprenons Depuis le début (2-1072531/3-1072532) présentent ce spectacle Après le succès de son premier spectacle à travers la France et la Belgique, Max Bird revient sur scène dès l’automne 2021 ! Attachez vos ceintures, on part en voyage (enfiiin !) mais sans avion, sans bateau, sans aucun autre moyen de transport que le pouvoir de notre imagination. Avec le spectacle “Sélections Naturelles”, Max nous transporte à travers le temps et l’espace et apporte les merveilles de la Nature jusqu’à vous. Il a sélectionné les exemples les plus frappants dans diverses catégories pour vous toucher au cœur et vous permettre de briller grâce à des anecdotes hilarantes. En mélangeant imitations, jeu d’acteur et texte amusant et pédagogique, Max nous reconnecte au plaisir d’être curieux. Un vrai tour du monde, sans décoller de votre siège ! N° téléphone accès PMR : 01 44 40 33 32 MAX BIRD SELECTIONS NATURELLES

Votre billet est ici

PALAIS DES CONGRES LORIENT QUAI GUSTAVE MANSION 56100

Decibels Productions et Reprenons Depuis le début (2-1072531/3-1072532) présentent ce spectacle Après le succès de son premier spectacle à travers la France et la Belgique, Max Bird revient sur scène dès l’automne 2021 !

Attachez vos ceintures, on part en voyage (enfiiin !) mais sans avion, sans bateau, sans aucun autre moyen de transport que le pouvoir de notre imagination. Avec le spectacle “Sélections Naturelles”, Max nous transporte à travers le temps et l’espace et apporte les merveilles de la Nature jusqu’à vous. Il a sélectionné les exemples les plus frappants dans diverses catégories pour vous toucher au cœur et vous permettre de briller grâce à des anecdotes hilarantes. En mélangeant imitations, jeu d’acteur et texte amusant et pédagogique, Max nous reconnecte au plaisir d’être curieux. Un vrai tour du monde, sans décoller de votre siège !

N° téléphone accès PMR : 01 44 40 33 32. EUR36.0 36.0 euros

Votre billet est ici