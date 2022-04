MAX BIRD – SELECTION NATURELLE, 10 février 2023, .

MAX BIRD – SELECTION NATURELLE

2023-02-10 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-10

EUR 35 35 – Spectacle initialement programmé le 26 mars 2022 –

Max Bird vous invite en voyage ! Mais attention, aucun moyen de transport disponible si ce n’est le pouvoir de votre imagination.

Avec son nouveau spectacle “Sélection Naturelle”, Max Bird vous livre des anecdotes hilarantes et les exemples les plus flagrants dans diverses catégories. Transporté à travers le temps et l’espace, il apporte les merveilles de la Nature jusqu’à vous. Jeu d’acteur, imitateur, texte pédagogique et amusant, l’artiste vous reconnecte au plaisir de la curiosité !

