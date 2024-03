MAX ATGER TRIO théâtre Toursky Marseille, mercredi 21 février 2024.

MAX ATGER TRIO ♫♫♫ Mercredi 21 février, 19h00 théâtre Toursky 32 / 39€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T19:00:00+01:00 – 2024-02-21T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-21T19:00:00+01:00 – 2024-02-21T20:30:00+01:00

Salle Léo Ferré

Saxophones : Maxime Atger

Piano : Sébastien Lalisse

Contrebasse : Pierre-François Maurin

Le travail du trio cherche à mettre en avant une musique aérienne, imprégnée de douceur et de délicatesse, s’éloignant de la tradition du virilisme instrumental et de la recherche de dextérité, pour sortir de la démonstration et offrir une expérience illustrative. Musique intimiste, minimaliste, devenue musique cinématographique à elle seule.

CoProduction Association Roll’Studio Compagnie Nine Spirit

théâtre Toursky 16 Promenade Léo Ferré, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur