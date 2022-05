Max Anguson Le Molotov, 18 mai 2022, Marseille.

Max Anguson

Le Molotov, le mercredi 18 mai à 20:30

MAX ANGUSON est un Guitariste/Chanteur de Hard Rock’n’Roll Français de 25ans. Sillonant les scènes françaises et internationales, il ramène les 70’s au 21ème siècle à travers un Rock Français, Pure et Solide qui fait le lien entre AC/DC, Téléphone et Guns’n’Roses. Partageant l’affiche avec les plus grands (Status Quo, The Animals, etc) et soutenu par des marques prestigieuses comme Harley-Davidson, ce soldat du Rock au touché guitaristique rare se transforme en véritable Show Man quand son pied foule la scène ! A suivre sur : Site officiel : [https://www.maxanguson.com/](https://www.maxanguson.com/) Instagram : [https://www.instagram.com/max_anguson/](https://www.instagram.com/max_anguson/) Youtube : [https://www.youtube.com/channel/UC5boBtxhqP2id1-e2OOgGKg](https://www.youtube.com/channel/UC5boBtxhqP2id1-e2OOgGKg)

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



