Samedi 28 août / Square Dom Bedos / 19h Gratuit Contrôle du Pass Sanitaire Allez Les Filles et Relache présentent MAWYD / Wyman Low 2. MAWYD (Fr) – Old School Reggae Mawyd est une formation reggae originaire de Bordeaux qui naît de la rencontre de cinq musiciens issus de divers horizons musicaux. Fondé au début des années 2010, le groupe se démarque grâce à son travail de autour des influences reggae, mais aussi d’un son funk/hiphop, groovy, distillant volontiers une énergie rock enrichie de sonorités soul et d’envolées ouvertement jazz. Leur dernier single « Music » sorti en juin 2021 [https://www.facebook.com/MAWYD.Official](https://www.facebook.com/MAWYD.Official) 1. Wyman Low (Fr) – Reggae roots Après son premier album Trippin sorti en 2016, Wyman Low revient avec “New dream”, premier single du nouvel Ep du même nom sortit en avril 2021. Dans un style classique reggae avec des nuances soul dans les voix et les arrangements cuivrés qui rappelle quelques influences majeures du chanteur comme Toots Hibbert and The Maytals ou Jimmy Cliff. “New Dream” un morceau doux et léger dans lequel Wyman Low proclame la joie galvanisante d’être récemment l’heureux père d’une petite fille. [https://www.facebook.com/WymanLowOfficial](https://www.facebook.com/WymanLowOfficial) ET TOUJOURS Pour adhérer à l’association Allez Les Filles et/ou soutenir le festival Relache à vous proposer de nouvelles aventures auditives et visuelles… : Adhésions : [https://bit.ly/2sUGjie](https://bit.ly/2sUGjie) Dons : [https://bit.ly/2Lod3Yi](https://bit.ly/2Lod3Yi) Ainsi que la boutique Allez Les Filles, si on vous manque beaucoup trop…sur le site de FEUZZZ ! [https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles](https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles) Buvettes et restauration et food trucks sur place @Supercoop accompagne Allez les filles dans la restauration sur place durant toutes les dates (sans)Relache 2021. @supercooobdx c’est quoi ? C’est le supermarché qui change tout ! Participatif et coopératif, son fonctionnement unique fait profiter de tarifs moins chers à ses adhérents. Venez visiter leur stand à côté du merchandising Allez les filles ! [https://supercoop.fr/](https://supercoop.fr/)

Gratuit

Seconde soirée de clôture

Square Dom Bedos rue Jacques d’Welles 33000 Bordeaux Gironde



