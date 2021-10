Mawâl de la terre Opéra de Lille, 20 novembre 2021, Lille.

Mawâl de la terre

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Opéra de Lille

Spectacle musical —————– Création et commande de l’Opéra de Lille Représentations dans le cadre du Big Bang Happy Days des enfants Inspiré des traditions musicales et poétiques du pourtour méditerranéen, ce spectacle réunit les talents de Zied Zouari, virtuose tunisien du violon, d’Aida Niati, chanteuse et compositrice, et de Thierry Thieû Niang, metteur en scène et chorégraphe. Portée par des chants en arabe et des musiques évoluant entre écriture et improvisation, cette production raconte à tous – et aussi aux plus jeunes – les exils, les voyages, l’éternel élan vers les terres d’origine… Une invitation à penser ensemble les trajectoires familiales. Conception, composition, écriture, **Zied Zouari et Aida Niati** Mise en scène, **Thierry Thieû Niang** Scénographie, **Alwyne de Dardel** Lumières, **Jimmy Boury**

à partir de 7 ans, billets gratuits à retirer sur place le jour même

Invitation au voyage

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord



2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T15:45:00;2021-11-20T18:00:00 2021-11-20T18:45:00;2021-11-21T14:15:00 2021-11-21T15:00:00;2021-11-21T16:15:00 2021-11-21T17:00:00