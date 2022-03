Marche et Course d’orientation Parc CHALLON Mauzé-Thouarsais Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Marche et Course d’orientation Parc CHALLON, 2 mai 2022 08:00, Mauzé-Thouarsais. Lundi 2 mai, 08h00 Sur place Tarif: 8 et 5€ http://www.helloasso.com Marche et Course d’orientation Marche et course d’orientation à 79100 Mauzé Thouarsais, organisée au parc CHALLON (500 hectares) par le Rotary Club de Bressuire au profit de la recherche médicale sur les cancers pédiatriques Parc CHALLON 79100 MAUZÉ THOUARSAIS 79100 Mauzé-Thouarsais Deux-Sèvres lundi 2 mai – 08h00 à 13h00

Heure : 08:00 - 13:00
Age minimum 7 Age maximum 99

