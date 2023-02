Mauzé et ses Artisans d’art Mauzé sur le mignon Mauzé-sur-le-Mignon Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mauzé-sur-le-Mignon

Mauzé et ses Artisans d’art Mauzé sur le mignon, 31 mars 2023, Mauzé-sur-le-Mignon. Mauzé et ses Artisans d’art 31 mars – 2 avril Mauzé sur le mignon Les Artisans d’art à Mauzé sur le mignon handicap moteur mi Mauzé sur le mignon mairie mauzé sur le mignon 79210 Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine A l’ocassion des JEMA 2023, les artisans d’arts de Mauzé sur le mignon vous accueillent à partir du 31 mars au 02 avril. Retrouvez-nous à la salle d’honneur de la mairie de Mauzé pour cette 2ème édition.

Seront présents les métiers d’art suivants :

– Décor sur mobilier

– Lunettière

– Brodeuse

– Couturier modéliste

– Relieuse Cet espace sera ouvert au public du vendredi après midi au dimanche.

Le vendredi sera l’ocassion d’accueillir un public scolaire avec les écoles de la région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Luc henry Chéreau

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Mauzé-sur-le-Mignon Autres Lieu Mauzé sur le mignon Adresse mairie mauzé sur le mignon 79210 Ville Mauzé-sur-le-Mignon lieuville Mauzé sur le mignon Mauzé-sur-le-Mignon Departement Deux-Sèvres

Mauzé sur le mignon Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauze-sur-le-mignon/

Mauzé et ses Artisans d’art Mauzé sur le mignon 2023-03-31 was last modified: by Mauzé et ses Artisans d’art Mauzé sur le mignon Mauzé sur le mignon 31 mars 2023 Mauzé sur le mignon Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon

Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres