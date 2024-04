Mauzac nature Mauzac-et-Grand-Castang, dimanche 7 avril 2024.

Mauzac nature Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

10h-13h Troc de plantes. Venez échanger graines, plantes et boutures. Tables mises à disposition.

10h-15h Exposition de photographies de la Faune et de la Flore locale avec six photographes et naturalistes Denis Cauchoix, Olivier de Laveleye, Marie Paule Gys, Michel Gys, Corine Oosterlee, David Simpson. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07

Place de la Poste

Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Mauzac nature Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2024-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides