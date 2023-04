ETE ACTIF – Randonnée karstique et canoë Place de la Mairie, 24 juillet 2023, Mauzac-et-Grand-Castang.

Encadré par un expert des milieux naturels, vous découvrirez durant une randonnée sur les bords du Cingle de Trémolat, les différentes formes du calcaire. Retour en canoë de Trémolat à Mauzac. Groupe maximum de 15 personnes..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 16:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Supervised by an expert in natural environments, you will discover during a hike on the banks of the Cingle de Tremolat, the different forms of the limestone. Return by canoe from Trémolat to Mauzac. Maximum group of 15 people.

Supervisado por un experto en entornos naturales, descubrirá durante una excursión por las orillas del Cingle de Trémolat, las diferentes formas de la piedra caliza. Regreso en canoa de Trémolat a Mauzac. Grupo máximo: 15 personas.

Unter Anleitung eines Experten für natürliche Lebensräume entdecken Sie während einer Wanderung am Ufer des Cingle de Trémolat die verschiedenen Formen des Kalksteins. Rückfahrt im Kanu von Trémolat nach Mauzac. Maximale Gruppengröße: 15 Personen.

