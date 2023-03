Odyssée Dordonha | Découverte du barrage de Mauzac Mauzac-et-Grand-Castang Catégories d’Évènement: Dordogne

Mauzac-et-Grand-Castang

Odyssée Dordonha | Découverte du barrage de Mauzac, 12 avril 2023, Mauzac-et-Grand-Castang . Odyssée Dordonha | Découverte du barrage de Mauzac le Bourg Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

2023-04-12 – 2023-04-12 Mauzac-et-Grand-Castang

Dordogne . Présentation par EDF (en partenariat avec MIGADO) de la partie exploitation hydroélectrique du barrage de Mauzac.

© Pere Igor Présentation par EDF (en partenariat avec MIGADO) de la partie exploitation hydroélectrique du barrage de Mauzac.

© Pere Igor +33 5 53 73 00 73 Pere Igord

Mauzac-et-Grand-Castang

