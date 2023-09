Visite d’une maison bois biosourcée Solaireau Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Mauves-sur-Loire Visite d’une maison bois biosourcée Solaireau Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire, 14 octobre 2023, Mauves-sur-Loire. Visite d’une maison bois biosourcée Solaireau Samedi 14 octobre, 10h00 Mauves-sur-Loire Inscription préalable obligatoire Venez nous rencontrer aux portes ouvertes Solaireau ! Nous vous accueillerons dans l’une de nos réalisations encore en cours de finition à Mauves sur Loire. Dans cette maison sont présentes plusieurs installations qui visent à réduire l’impact environnementale et qui permettent une très bonne performance énergétique : chauffe-eau solaire,

poêle à granulé,

phytoépuration

ou bien encore un mur de briques de terre crue. Vous avez un projet de maison neuve, rénovation, surélévation ou même d’extension ? Vous êtes tout simplement curieux d’en apprendre un peu plus sur l’éco-construction ?

Solaireau maîtrise d’œuvre est en mesure de concevoir des maisons allant jusqu’à l’autonomie complète.

Nous serons présents pour répondre à toutes vos questions sur le bioclimatisme, les éco-matériaux ou encore les énergies renouvelables. Cette journée promet de belles découvertes, de la bonne humeur et beaucoup de partage !

Solairement ! Une visite proposée par Salaireau – Maitrise d’oeuvre dans le cadre de la 7e édition d’Habiter Bois. Un évènement Fibois Pays de la Loire, association interprofessionnelle pour la promotion du bois en région Pays de la Loire. Mauves-sur-Loire 44470 Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.habiterbois.fr/evenements/maison-bois-biosourcee-solaireau/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

