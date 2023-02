Le Petit peuple de l’herbe Mauves-sur-loire Carquefou Catégories d’Évènement: Carquefou

Le Petit peuple de l’herbe Mauves-sur-loire, 27 mai 2023, Carquefou. Le Petit peuple de l’herbe Samedi 27 mai, 10h00 Mauves-sur-loire

gratuit

LPO 44 – Balade à la découverte des insectes en famille – Pays de la Loire Grandeur Nature Mauves-sur-loire 44470 Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire Au cours d’une balade familiale, équipés d’un filet à insectes, venez découvrir les curieuses bêtes vivant dans les prairies hautes du vallon de la Seilleraye.

Enfants à partir de 6 ans.

Inscription obligatoire auprès de la LPO Loire-atlantique au 02 51 82 02 97

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription.

Animation financée par le conseil départemental de la Loire-Atlantique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:00:00+02:00

2023-05-27T12:00:00+02:00 Demi-deuil – C.Goislot pour la LPO44

