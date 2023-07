Stage de piano Mauves-sur-Huisne, 30 juin 2023, Mauves-sur-Huisne.

Mauves-sur-Huisne,Orne

Cet été au coeur du Perche, des stages de piano sont proposés par Pierre Tisseyre. Avec le Système MiLa, jouez La Lettre à Elise en quelques heures.

La semaine : du Lundi au Jeudi. LE week-end : du Vendredi soir au Dimanche.

Enfants, adultes de tous niveaux.

Tarif : 100€ (pour 6 heures de piano). Inscriptions au : 06.25.79.55.90.

Vendredi 2023-06-30 fin : 2023-09-03 . .

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie



This summer, in the heart of the Perche region, Pierre Tisseyre is offering piano workshops. With the MiLa System, play La Lettre à Elise in just a few hours.

Weekdays: Monday to Thursday. Weekends: Friday evening to Sunday.

Children, adults of all levels.

Fee: ?100 (for 6 hours of piano). Registration: 06.25.79.55.90

Este verano, en el corazón de la región de Perche, Pierre Tisseyre propone una serie de cursos de piano. Con el Sistema MiLa, toque La Lettre à Elise en sólo unas horas.

Días laborables: de lunes a jueves. Fines de semana: de viernes por la tarde a domingo.

Niños y adultos de todos los niveles.

Precio: 100 euros (por 6 horas de piano). Para reservar, llame al: 06.25.79.55.90

Diesen Sommer werden im Herzen des Perche Klavierkurse von Pierre Tisseyre angeboten. Mit dem MiLa-System können Sie La Lettre à Elise in wenigen Stunden spielen.

DIE WOCHE: von Montag bis Donnerstag. Am Wochenende: von Freitagabend bis Sonntag.

Kinder und Erwachsene auf allen Niveaus.

Preis: 100? (für 6 Stunden Klavierunterricht). Anmeldungen unter: 06.25.79.55.90

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme