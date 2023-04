Chemin des Ateliers du Perche – Morgan 32, rue Catinat, 22 avril 2023, Mauves-sur-Huisne.

Chemin des Ateliers du Perche – Les artistes ouvrent leur porte

Morgan – Sculpteur

Un voyage dans le temps et la matière : des manifestations étranges exprimées dans le métal et des visions fantastiques imprimées par l’encre ….

Samedi 2023-04-22 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-23 19:00:00. .

32, rue Catinat Morgan

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie



Chemin des Ateliers du Perche – Artists open their doors

Morgan – Sculptor

A journey through time and matter: strange manifestations expressed in metal and fantastic visions printed by ink?

Chemin des Ateliers du Perche – Los artistas abren sus puertas

Morgan – Escultor

Un viaje a través del tiempo y la materia: extrañas manifestaciones expresadas en metal y fantásticas visiones impresas con tinta..

Chemin des Ateliers du Perche – Künstler öffnen ihre Türen

Morgan – Bildhauerin

Eine Reise durch Zeit und Materie: seltsame Manifestationen, die in Metall ausgedrückt werden, und fantastische Visionen, die von Tinte gedruckt werden?

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme