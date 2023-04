Chemin des Ateliers du Perche – Laurence Louisfert 32, rue Catinat, 22 avril 2023, Mauves-sur-Huisne.

Chemin des Ateliers du Perche – Les artistes ouvrent leur porte

Laurence Louisfert – Sculpteur, Photographe, Peintre

Reflet de la puissance de la Nature et de la magie du vivant, mon travail, qu’il se révèle en bronze, en photographie ou en peinture, est un hymne à la vie et à cette Nature enchanteresse avec laquelle notre humanité, dans ce qu’elle a de plus essentiel, se doit de continuer d’évoluer respectueusement et avec bon sens..

Samedi 2023-04-22 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-23 19:00:00. .

32, rue Catinat Laurence Louisfert

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie



Chemin des Ateliers du Perche – Artists open their doors

Laurence Louisfert – Sculptor, Photographer, Painter

Reflecting the power of Nature and the magic of the living, my work, whether in bronze, photography or painting, is a hymn to life and to this enchanting Nature with which our humanity, in what is most essential, must continue to evolve respectfully and with good sense.

Chemin des Ateliers du Perche – Los artistas abren sus puertas

Laurence Louisfert – Escultora, Fotógrafa, Pintora

Reflejo del poder de la Naturaleza y de la magia de lo vivo, mi obra, ya sea en bronce, fotografía o pintura, es un canto a la vida y a esta Naturaleza encantadora con la que nuestra humanidad, en su aspecto más esencial, debe seguir evolucionando respetuosamente y con sentido común.

Chemin des Ateliers du Perche – Künstler öffnen ihre Türen

Laurence Louisfert – Bildhauerin, Fotografin, Malerin

Meine Arbeit, ob in Bronze, Fotografie oder Malerei, spiegelt die Kraft der Natur und die Magie des Lebendigen wider und ist eine Hymne an das Leben und die bezaubernde Natur, mit der sich unsere Menschheit in ihrem Wesentlichsten respektvoll und mit gesundem Menschenverstand weiterentwickeln muss.

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme