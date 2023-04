Marché de producteurs et artisans Place de la Mairie Mauves-sur-Huisne Catégories d’Évènement: Mauves-sur-Huisne

Orne

Marché de producteurs et artisans Place de la Mairie, 21 avril 2023, Mauves-sur-Huisne. Marché de producteurs et artisans organisé par la municipalité de Mauves-sur-Huisne. Restauration sur place..

2023-04-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-21 21:00:00. .

Place de la Mairie

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie



Market of producers and craftsmen organized by the municipality of Mauves-sur-Huisne. Catering on the spot. Mercado de productores y artesanos organizado por el municipio de Mauves-sur-Huisne. Restauración in situ. Bauern- und Handwerkermarkt, organisiert von der Gemeinde Mauves-sur-Huisne. Verpflegung vor Ort. Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Mauves-sur-Huisne, Orne Autres Lieu Place de la Mairie Adresse Place de la Mairie Ville Mauves-sur-Huisne Departement Orne Lieu Ville Place de la Mairie Mauves-sur-Huisne

Place de la Mairie Mauves-sur-Huisne Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauves-sur-huisne/

Marché de producteurs et artisans Place de la Mairie 2023-04-21 was last modified: by Marché de producteurs et artisans Place de la Mairie Place de la Mairie 21 avril 2023 Place de la Mairie Mauves-sur-Huisne

Mauves-sur-Huisne Orne