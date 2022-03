Mauvaix choix; Etienne S Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Mauvaix choix; Etienne S Bayonne, 2 mars 2022, Bayonne. Mauvaix choix; Etienne S Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne

2022-03-02 20:30:00 – 2022-03-05 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Etienne S, humoriste-percussionniste Belge, offre un spectacle explosif: fusion de Stand-up et de groove, unique au monde et atypique !

De Bamako à Caracas, de Bruxelles à Montréal, son parcours est à l’image de ses origines: surréaliste. Il aurait pu jouer du piano, il joue des maracas…Il aurait pu avoir une princesse, il a choisi une championne de Cross Fit… Il aurait pu étudier à l’université, il a choisi l’Ecole National de l’Humour de Montréal …

Tout le monde fait des mauvais choix mais lui le fait mieux que les autres. Il démonte toutes les idées reçues où le “hors norme” est considéré comme un mauvais choix.

Notre coup de cœur Avignon 2019 ! Etienne S, humoriste-percussionniste Belge, offre un spectacle explosif: fusion de Stand-up et de groove, unique au monde et atypique !

De Bamako à Caracas, de Bruxelles à Montréal, son parcours est à l’image de ses origines: surréaliste. Il aurait pu jouer du piano, il joue des maracas…Il aurait pu avoir une princesse, il a choisi une championne de Cross Fit… Il aurait pu étudier à l’université, il a choisi l’Ecole National de l’Humour de Montréal …

Tout le monde fait des mauvais choix mais lui le fait mieux que les autres. Il démonte toutes les idées reçues où le “hors norme” est considéré comme un mauvais choix.

Notre coup de cœur Avignon 2019 ! +33 5 59 25 78 05 Etienne S, humoriste-percussionniste Belge, offre un spectacle explosif: fusion de Stand-up et de groove, unique au monde et atypique !

De Bamako à Caracas, de Bruxelles à Montréal, son parcours est à l’image de ses origines: surréaliste. Il aurait pu jouer du piano, il joue des maracas…Il aurait pu avoir une princesse, il a choisi une championne de Cross Fit… Il aurait pu étudier à l’université, il a choisi l’Ecole National de l’Humour de Montréal …

Tout le monde fait des mauvais choix mais lui le fait mieux que les autres. Il démonte toutes les idées reçues où le “hors norme” est considéré comme un mauvais choix.

Notre coup de cœur Avignon 2019 ! ©Luna negra

Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Rue des Augustins La Luna Negra Ville Bayonne lieuville Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Mauvaix choix; Etienne S Bayonne 2022-03-02 was last modified: by Mauvaix choix; Etienne S Bayonne Bayonne 2 mars 2022 Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques