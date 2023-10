Festival « Y en a marre d’attendre » les 7 et 8 octobre à Mauvaisin Mauvaisin La Grange Mauvaisin Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Festival « Y en a marre d'attendre » les 7 et 8 octobre à Mauvaisin
Mauvaisin La Grange
Billetterie à prix libre

Samedi 7 octobre :

À 15h : – Spectacle de marionnettes « Pédoncule et sa bande de poilus » – tout public De 15h à 17h : – Atelier déco et terre : initiation poterie et enduits – Atelier teinture végétale – Jeux en bois À 17h30 : – Le Bal Crade Du bal trad au punk, il n’y a qu’un pas… de danse ! À 19h30 : Repas : Légumes, grillades, crêpes, tout est fait maison, même le pain ! À 21h : – La Machine à Découdre Jazz-funk rock de Toulouse À 23h : – DJ Djo the Joke Dimanche 8 octobre :

À 15h : – Concert de musique baroque dans l'église de Mauvaisin

La billetterie est à prix libre. Buvette et restauration issus de produits bio. Soyez toutes et tous les bienvenu.e.s.

