Fête de la Musique à Mauvaisin le dimanche 18 juin Dimanche 18 juin, 14h00 Mauvaisin La Grange

Qui n’attendait avec impatience le retour du concombre, du melon, de la pêche… et de la Fête de la musique ? C’est de saison ; et à Mauvaisin c’est dès le dimanche 18 juin qu’on accueille toutes les musiques, sans prétention, avec l’amour de tous les sons.

Des musiciennes et musiciens qui ont la pêche et qui n’ont pas le melon ! Des groupes qui vous donnent le concombre ( … bon, d’accord, ça ne veut rien dire).

Cinq groupes sur une après-midi entière, de 14h à 19h… Et quel cadre plus idyllique qu’une grange un peu grunge pour se déhancher du métal à la pop et de la chorale à l’électro, en passant par la musique improvisée ?

Donnons-nous le temps de manger une crêpe, de discuter avec un copain, de jouer avec les enfants, de boire un jus de pomme ou une bière artisanale et d’écouter jouer les musiques amatrices en toute liberté !

Et pour celles et ceux qui voudraient se rincer les oreilles avec du rock dès le samedi 17 juin, sachez que nos voisins du Foyer Rural de Mauvaisin organisent le festival Rural Rock !

Quel week-end de musiques ! Ça donne le concombre !

2023-06-18T14:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:00:00+02:00

