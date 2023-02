MAUVAISES FILLES ! TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU, 8 mars 2023 00:00, PARIS.

MAUVAISES FILLES ! MAUVAISES FILLES !. De 2023-03-08 à 2023-04-02 21:00. Tarif : 34.1 34.1 euros

TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU PARIS 75008 . PLATESV-R-2020-009306 MAUVAISES FILLES !CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE SANDRINE LANNOAVEC LOLA BLANCHARD, ÉVELYNE DIDI, PAOLA VALENTINMUSIQUE BÉNÉDICTE VILLAIN« LIBERTÉ DE DIRE NON ! »Jeunes et insoumises, elles brûlent d’une soif vitale d’émancipation. Danser toute la nuit, barauder dans la ville, vivre comme elles veulent, sortir des cadres, loin des familles, de l’ordre moral et sexuel. Elles passent devant le juge des enfants, finissent dans des institutions disciplinaires. Dans les années cinquante, on les enferme au Bon Pasteur. En 2020, on les place en milieu fermé. Ici, une chambre grillagée, une route, un ciel et la liberté folle de ces jeunes filles. Après Le Cours classique d’Yves Ravey, succès au Rond-Point en 2019, Sandrine Lanno compose une mosaïque de portraits de femmes authentiques à soixante-dix ans d’écart, révoltées des années cinquante ou rebelles d’aujourd’hui. Sonia Chiambretto mixe fiction et documents pour donner une langue puissante et musicale, théâtrale et poétique, à ces figures d’adolescentes qui s’opposent à l’autorité et résistent aux injonctions.Collaboration artistique Isabelle MateuScénographie Camille RosaCréation lumière Dominique Bruguière Création costumes Nathalie Pallandre Création sonore Cédric Colin et Bénédicte Villain Assistanat lumière et régie générale Anne RoudiyRégie Son Benjamin MorelAdministration de production Fanélie HoneggerProduction L’Indicible CompagnieCoproduction Théâtre de Chelles, Scène de recherche de l’ENS-Paris-Saclay, Comédie de Béthune – Centre Dramatique NationalAvec le soutien de la DRAC – Compagnonnage d’auteur, de la Région Ile-de-France – Aide à la création, du département de Seine-et-Marne – Aide à la création, de la SPEDIDAM, du Théâtre du Rond-Point, des Passerelles Pontault-Combault (en cours)Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.Avec le dispositif d’insertion de l’ÉCOLE DU NORD, soutenu par la Région Hauts-de-France et le Ministère de la Culture L’Indicible Compagnie est soutenue par la région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle.Sonia Chiambretto est représentée par L’Arche, agence théâtrale www.arche-editeur.comSpectacle créé le 10 janvier 2023 au Théâtre de Chelles Dans le cadre de la résidence de L’Indicible Compagnie à la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, un travail sociologique a été mené avec des élèves de l’ENS et CentraleSupélec sous la direction de Natacha Chetcuti-Osorovitz qui a nourri la création. .

Votre billet est ici

PLATESV-R-2020-009306

MAUVAISES FILLES !

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE SANDRINE LANNO

AVEC LOLA BLANCHARD, ÉVELYNE DIDI, PAOLA VALENTIN

MUSIQUE BÉNÉDICTE VILLAIN

« LIBERTÉ DE DIRE NON ! »

Jeunes et insoumises, elles brûlent d’une soif vitale d’émancipation. Danser toute la nuit, barauder dans la ville, vivre comme elles veulent, sortir des cadres, loin des familles, de l’ordre moral et sexuel. Elles passent devant le juge des enfants, finissent dans des institutions disciplinaires. Dans les années cinquante, on les enferme au Bon Pasteur. En 2020, on les place en milieu fermé. Ici, une chambre grillagée, une route, un ciel et la liberté folle de ces jeunes filles. Après Le Cours classique d’Yves Ravey, succès au Rond-Point en 2019, Sandrine Lanno compose une mosaïque de portraits de femmes authentiques à soixante-dix ans d’écart, révoltées des années cinquante ou rebelles d’aujourd’hui. Sonia Chiambretto mixe fiction et documents pour donner une langue puissante et musicale, théâtrale et poétique, à ces figures d’adolescentes qui s’opposent à l’autorité et résistent aux injonctions.

Collaboration artistique Isabelle Mateu

Scénographie Camille Rosa

Création lumière Dominique Bruguière

Création costumes Nathalie Pallandre

Création sonore Cédric Colin et Bénédicte Villain

Assistanat lumière et régie générale Anne Roudiy

Régie Son Benjamin Morel

Administration de production Fanélie Honegger

Production L’Indicible Compagnie

Coproduction Théâtre de Chelles, Scène de recherche de l’ENS-Paris-Saclay, Comédie de Béthune – Centre Dramatique National

Avec le soutien de la DRAC – Compagnonnage d’auteur, de la Région Ile-de-France – Aide à la création, du département de Seine-et-Marne – Aide à la création, de la SPEDIDAM, du Théâtre du Rond-Point, des Passerelles Pontault-Combault (en cours)

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

Avec le dispositif d’insertion de l’ÉCOLE DU NORD, soutenu par la Région Hauts-de-France et le Ministère de la Culture

L’Indicible Compagnie est soutenue par la région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle.

Sonia Chiambretto est représentée par L’Arche, agence théâtrale www.arche-editeur.com

Spectacle créé le 10 janvier 2023 au Théâtre de Chelles

Dans le cadre de la résidence de L’Indicible Compagnie à la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, un travail sociologique a été mené avec des élèves de l’ENS et CentraleSupélec sous la direction de Natacha Chetcuti-Osorovitz qui a nourri la création.

Votre billet est ici