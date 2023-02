Mauvaise Petite Fille Blonde – Studio Hébertot STUDIO HEBERTOT, 9 février 2023, PARIS.

STUDIO HEBERTOT (PLATESV-R-2022-001088) PRESENTE : MAUVAISE PETITE FILLE BLONDEDe Pierre Notte Mis en scène par Pierre Notte Avec Antonio Interlandi Costume : Alain Blanchot Lumières : Antonio de Carvalho Elle a moins de dix ans, petite fille blonde, enfant sage, qui marchait tout en regardant les nuages mais qui shoote dans la coupelle d’une mendiante… Elle n’a pas fait exprès. On l’accuse quand même. La situation d’injustice où elle se noie, la culpabilité où on la plonge, la honte où elle se morfond, vont faire d’elle une méchante fille. Bientôt, il est possible qu’elle shoote dans les coupelles des mendiantes, mais cette fois, elle le fera exprès, et de plus en plus, avec rage. Méchante fille devenue, elle ne craindra plus les jugements ni les accusations, à quoi bon ? Puisque le monde tout entier semble basé sur l’injustice. La bête immonde, en elle féconde, va croître et se déployer « gentiment ». MAUVAISE PETITE FILLE BLONDE

