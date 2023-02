MAUVAIS SUCRE SALLE BREMONTIER, 28 avril 2023, ARES.

ESPACE BREMONTIER (L-1-1113912,2-1113842,3-1113841) Présente : ce spectacle . Danse juvénile, par la compagnie Origami « Mauvais sucre est né d’une observation en milieu scolaire d’enfants de 5 à 7 ans. Ils développaient une succession de fragments, de saccades et de syncopes. L’idée de la combustion d’énergie m’est alors venue, j’ai comparé leur attention, leur implication à une montée de sucre. J’y ai vu une forme de chorégraphie archaïque, légère, mettant en exergue la formidable puissance juvénile. » explique le chorégraphe Gilles Baron.A l’origine du projet, il a élaboré et testé pendant des mois un dispositif chorégraphique avec les élèves et les enseignants. Ici, rien n’est prémédité, tout se construit autour des enfants, en rebondissant sur leurs réactions, leurs disponibilités, leur capacité d’adaptation, leurs états. Ces ateliers chorégraphiques visent au développement moteur, à l’élargissement des perceptions et à l’épanouissement personnel de l’enfant au sein du groupe.Ce spectacle est la restitution publique d’un travail avec les maternelles à raison de 12 rencontres avec le chorégraphe.Numéro téléphone accès PMR : 06.26.24.71.86

SALLE BREMONTIER ARES 1 ROUTE DU TEMPLE Gironde

