L’Astrolabe, le mercredi 11 mai à 18:00

Coup de cœur de l’Astro, Mauvais Sang, c’est une musique de roche et de bois, de crevasses et de séracs. Collision saisissante entre la chanson de Ferré et les guitares folles de Jonny Greenwood (Radiohead). Rencontre inattendue entre le rock noise et la musique classique contemporaine. Entre le son saturé des guitares et de la basse qui osent tout, et la majesté de la harpe. Ils seront en résidence quelques jours à l’Astrolabe et en profiteront pour faire une restitution qui sera ouverte au public ! Rendez-vous le 11 mai pour une belle découverte !

Gratuit

Après quelques jours de résidence à L’Astrolabe, le groupe Mauvais Sang propose une restitution ouverte au public !

L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans Loiret



