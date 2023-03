Raid des Alpilles Maussane-les-Alpilles Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Maussane-les-Alpilles

Raid des Alpilles, 14 octobre 2023, Maussane-les-Alpilles . Raid des Alpilles EUR Espace agora Maussane Les Alpilles Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

2023-10-14 – 2023-10-15 Maussane-les-Alpilles

Bouches-du-Rhône . EUR 20 55 -SAMEDI 14 OCTOBRE-



7h30 – 8h45 : Accueil, inscriptions & retrait des dossards

Espace Agora, Maussane-les-Alpilles



9h00 : Départ Gravel

Espace Agora, Maussane-les-Alpilles



12h00 : Repas

Espace Agora, Maussane-les-Alpilles



14h00 : Remise des prix du jour

Espace Agora, Maussane-les-Alpilles



14h30 : Remise des prix finale Gravel’Tour Cannondale

Espace Agora, Maussane-les-Alpilles



15h00 – 19h00 : Accueil, inscriptions & retrait des dossards

Espace Agora, Maussane-les-Alpilles



-DIMANCHE 15 OCTOBRE-



7h00 – 8h45 : Accueil, inscriptions & retrait des dossards

Espace Agora, Maussane-les-Alpilles



8h45 : Départ Femmes chrono & rando (obligatoire)

Espace Agora, Maussane-les-Alpilles



9h00 : Départ Hommes chrono & rando

Espace Agora, Maussane-les-Alpilles



12h30 : Repas

Espace Agora, Maussane-les-Alpilles



14h30 : Remise des prix du jour

Espace Agora, Maussane-les-Alpilles



15h00 : Remise des prix finale Cyclo’Tour Rotor

Espace Agora, Maussane-les-Alpilles Le Raid des Alpilles fait son retour en 2023.

le Cyclo’Tour Rotor est un challenge mêlant terroir et cyclisme au cœur de territoires d’exception Raid des Alpilles – Inscriptions Maussane-les-Alpilles

