Le Temps Retrouvé Place Laugier de Monblan, 27 août 2023, Maussane-les-Alpilles.

Dimanche 27 août 2023 de 10h à 18h

Fête à l’ancienne avec pour thème pour cette année : Les déplacements d’antan..

Place Laugier de Monblan

Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sunday, August 27, 2023 from 10 am to 6 pm

Old-fashioned festival with the theme for this year: The movements of yesteryear.

Domingo 27 de agosto de 2023 de 10.00 a 18.00 horas

Un festival a la antigua usanza con el tema de este año: Viajar en el pasado.

Sonntag, den 27. August 2023 von 10 bis 18 Uhr

Fest im alten Stil mit dem diesjährigen Thema: Die Fortbewegung in früheren Zeiten.

