Fête votive, 12 août 2023, Maussane-les-Alpilles

Avenue principale au centre du village. Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

2023-08-12 – 2023-08-15

Les Tranquill’août de Maussane les Alpilles fêtes du 15 août



FETE VOTIVE -AOÛT : du SAMEDI 12 au MARDI 15 AOÛT



SAMEDI 12 AOUT :



11H30 Abrivado Manad Conti financée p/ la mairie et organisée p / CTVB

12h00 Peña offert p/ CTVB

21H30 / 00H30 TRIBUTE TINA TURNER / Orchestre ORIENT EXPRESS



DIMANCHE 13 AOUT :

JOURNEE des ENFANTS : Structures gonflables & Jeux



18H00 Abrivado des enfants financée p/ la mairie et organisée p / CTVB

19H / 20H00 Apéro concert / Orchestre GOLD STAR

21H30 / 01H00 Bal / Orchestre GOLD STAR



LUNDI 14 AOUT :



10H30 Course de trottinettes organisée par l’OVALIVE

12H / 13H Apéro concert / Orchestre BE LIVE & DANY GRAY

19H / 20H00 Apéro concert / Orchestre BE LIVE & DANY GRAY

21H30 / 01 00 Bal / Orchestre BE LIVE & DANY GRAY



MARDI 15 AOUT :



11H00 Abrivado Manade Lescot financée p/ la mairie et organisée p / CTVB

12H30 / 16H Apéro concert / Orchestre SOLARIS

Aioli organisée par l’ESVB

16H30 Toro piscine



Renseignements Office de Tourisme 04 90 54 23 13

Place Laugier de MONBLAN

+33 4 90 54 57 61 Salle Municipale

Maussane-les-Alpilles

