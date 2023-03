Fêtes Nationale, 13 juillet 2023, Maussane-les-Alpilles .

Fêtes Nationale

Place Laugier de Monblan Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

2023-07-13 – 2023-07-16

Maussane-les-Alpilles

Bouches-du-Rhône

.

Fête Nationale du 14 juillet (du 13 au 16 juillet)

Au Programme :



JEUDI 13 JUILLET

• 17h Course de vaches cocardières CTVB

• 19H / 20H00 Apéro concert DJ DANIEL MONTI

• 21H30 / 00H30 Bal Soirée DJ DANIEL MONTI



VENDREDI 14 JUILLET :

• 11H30 abrivado Manade Colombet financée p/ la mairie et organisée p / CTVB

• 12h ?

• 19H / 20H00 Apéro concert / Orchestre ERIC ROY

• 21H30 / 00H30 Bal / Orchestre ERIC ROY



SAMEDI 15 JUILLET



• 11H30 Orchestre BE LIVE & DANY GRAY

• 12H / 13H Apéro concert Orchestre BE LIVE & DANY GRAY

• 19H / 20H00 Apéro concert Orchestre BE LIVE & DANY GRAY

• 21H30 / 00 :30 Bal Orchestre BE LIVE & DANY GRAY



DIMANCHE 16 JUILLET

• 11H30 Abrivado Manade Aubanel financée et organisée p / CTVB

• 12H / 13H Apéro concert Orchestre SOLARIS

• 12H30 Repas populaire (? p/ CTVB)

• 17H00 Toro piscine

• 19H / 20H00 Apéro concert Orchestre SOLARIS

• 21H30 / 00 :30 Bal Orchestre SOLARIS

Fête traditionnelle du 14 juillet

Maussane-les-Alpilles

dernière mise à jour : 2023-03-18 par