JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MAUSA Mausa on the beach Bitche, 16 septembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Situé dans un bâtiment de l’ancien quartier du 4ème régiment des Cuirassiers, au pied de la Citadelle de Bitche, c’est dans ce lieu chargé d’histoire que le MAUSA on the Bitche invite des artistes de renommées internationales à réveiller ce patrimoine « endormi ».

Venez découvrir ce lieu inédit à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Plus d’informations ici : https://mausa.fr/museum/mausa-on-the-bitche/. Adultes

Samedi 2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. 8 EUR.

Mausa on the beach Rue colonel Teyssier

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Located in a building in the former quarters of the 4th Cuirassiers Regiment, at the foot of the Bitche Citadel, MAUSA on the Bitche invites internationally renowned artists to awaken this « sleeping » heritage.

Come and discover this unique venue on the occasion of the European Heritage Days. Further information: https://mausa.fr/museum/mausa-on-the-bitche/

Situado en un edificio del antiguo cuartel del 4º Regimiento de Coraceros, al pie de la Ciudadela del Bitche, es en este lugar cargado de historia donde MAUSA en el Bitche invita a artistas de renombre internacional a despertar este patrimonio « dormido ».

Venga a descubrir este lugar único durante las Jornadas Europeas del Patrimonio. Para más información: https://mausa.fr/museum/mausa-on-the-bitche/

Das MAUSA on the Bitche befindet sich in einem Gebäude des ehemaligen Quartiers des 4. Cuirassiers-Regiments am Fuße der Zitadelle von Bitche. An diesem geschichtsträchtigen Ort lädt das MAUSA on the Bitche international renommierte Künstler ein, dieses « schlafende » Kulturerbe zu wecken.

Entdecken Sie diesen ungewöhnlichen Ort anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes. Weitere Informationen finden Sie hier: https://mausa.fr/museum/mausa-on-the-bitche/

