Soirée du Nouvel An à Maurrin Maurrin, 31 décembre 2023, Maurrin.

Maurrin,Landes

Soirée de la Saint Sylvestre organisée par le Foot Club Adour, animée par le DJ Sonorisation family et repas assuré par la traiteur Chrsitian Manzano..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve party organized by Foot Club Adour, hosted by DJ Sonorisation family and catered by Chrsitian Manzano.

Fiesta de Nochevieja organizada por Foot Club Adour, amenizada por DJ Sonorisation family y comida a cargo del catering Chrsitian Manzano.

Silvesterabend, organisiert vom Foot Club Adour, untermalt von DJ Sonorisation family und Essen vom Caterer Chrsitian Manzano.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Grenade