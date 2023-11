Marché de Noël à Maurrin Maurrin, 17 décembre 2023, Maurrin.

Maurrin,Landes

La date de notre 3ème marché de Noël est fixée pour le dimanche 17 décembre 2023. Retenez la date, inscrivez la dans votre agenda, et partagez la. Nous serons ravis de vous y retrouver avec nos exposants.

Un marché alimentaire à l’extérieur de la salle sera également présent. Pensez à vos cadeaux de Noël et venez passer un bon moment..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



The date of our 3rd Christmas market is set for Sunday, December 17, 2023. Save the date, put it in your diary, and share it. We look forward to seeing you there with our exhibitors.

There will also be a food market outside the hall. Think about your Christmas presents and come and have a good time.

La fecha de nuestro 3er Mercado de Navidad ha sido fijada para el domingo 17 de diciembre de 2023. Reserve la fecha, anótela en su agenda y compártala con los demás. Esperamos verte allí con nuestros expositores.

También habrá un mercado de alimentos fuera del pabellón. Así que ve pensando en tus regalos de Navidad y ven a divertirte.

Das Datum für unseren dritten Weihnachtsmarkt ist auf Sonntag, den 17. Dezember 2023 festgelegt. Merken Sie sich das Datum vor, tragen Sie es in Ihren Kalender ein und teilen Sie es mit anderen. Wir würden uns freuen, Sie dort mit unseren Ausstellern begrüßen zu dürfen.

Es wird auch einen Lebensmittelmarkt vor der Halle geben. Denken Sie an Ihre Weihnachtsgeschenke und kommen Sie vorbei, um eine schöne Zeit zu verbringen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Grenade