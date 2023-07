Fêtes patronales de Maurrin Maurrin, 4 août 2023, Maurrin.

Maurrin,Landes

Le village de Maurrin en fête. Un week-end festif organisé par le Comité des fêtes de Maurrin..

2023-08-04 fin : 2023-08-07 . .

Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



The village of Maurrin celebrates. A festive weekend organized by the Comité des fêtes de Maurrin.

El pueblo de Maurrin está de fiesta. Fin de semana festivo organizado por el Comité des fêtes de Maurrin.

Das Dorf Maurrin in Feierlaune. Ein festliches Wochenende, das vom Festkomitee von Maurrin organisiert wurde.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Grenade