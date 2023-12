Marché de Noël à Mauroux Mauroux Catégories d’Évènement: Lot

Mauroux Marché de Noël à Mauroux Mauroux, 16 décembre 2023, Mauroux. Mauroux Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 16:00:00

fin : 2023-12-17 23:00:00 Au programme: – Marché de producteurs

– Bar à huitres

– Jeux, promenades en calèche, rencontres du Père Noël Restauration sur place, buvette, vin chaud. Renseignements au 06 76 41 76 28.

Au programme: – Marché de producteurs

– Bar à huitres

– Jeux, promenades en calèche, rencontres du Père Noël Restauration sur place, buvette, vin chaud. Renseignements au 06 76 41 76 28 EUR. Mauroux 46700 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-13 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie Détails Catégories d’Évènement: Lot, Mauroux Autres Code postal 46700 Adresse Ville Mauroux Departement Lot Lieu Ville Mauroux Latitude 44.455751 Longitude 1.04718598 latitude longitude 44.455751;1.04718598

Mauroux Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauroux/