Marché gourmand à Mauroux Mauroux, 15 août 2023, Mauroux.

Mauroux,Lot

Nouveau marché gourmand entre l’église de Cabanac et le Château Latuc, dans les vignes du château. Venez composer votre menu auprès des producteurs présents. Apportez vos couverts et vos assiettes .

L’animation musicale sera assurée par Drisco.

2023-08-15 19:00:00 fin : 2023-08-15 . EUR.

Mauroux 46700 Lot Occitanie



New gourmet market between Cabanac church and Château Latuc, in the château’s vineyards. Come and compose your own menu with the producers present. Bring your own cutlery and plates.

Musical entertainment will be provided by Drisco

Nuevo mercado gastronómico entre la iglesia de Cabanac y el Château Latuc, en los viñedos del castillo. Venga y elija su menú entre los productores presentes. Traiga sus cubiertos y platos.

La animación musical correrá a cargo de Drisco

Neuer Gourmetmarkt zwischen der Kirche von Cabanac und dem Château Latuc, in den Weinbergen des Schlosses. Kommen Sie und stellen Sie sich Ihr Menü bei den anwesenden Erzeugern zusammen. Bringen Sie Ihr Besteck und Ihre Teller mit .

Für musikalische Unterhaltung sorgt Drisco

Mise à jour le 2023-10-10 par OT CVL Vignoble