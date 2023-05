Vide-Greniers à Mauroux La Garenne, 21 mai 2023, Mauroux.

Venez à la recherche de la bonne affaire au vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes, dans le cadre de la fête votive.

2023-05-21 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-21 18:00:00. EUR.

La Garenne Le Bourg

Mauroux 46700 Lot Occitanie



Come to the search of the good deal at the garage sale organized by the Committee of the Festivals, within the framework of the votive festival

Venga a buscar gangas a la venta de garaje organizada por el Comité des Fêtes, en el marco de la fiesta votiva

Kommen Sie auf die Suche nach einem Schnäppchen beim Flohmarkt, der vom Festkomitee im Rahmen des Votive-Festes organisiert wird

Mise à jour le 2023-04-27 par OT CVL Vignoble