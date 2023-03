Le Lot de Ferme en Ferme : Les Gonies à Mauroux Mauroux Mauroux Catégories d’Évènement: Lot

Lot Mauroux . L’équipe vous invite à découvrir leur petite ferme biologique en agriculture régénérative. C’est une ferme très diversifiée en maraîchage sans travailler du sol, productions des légumes de la saison, production de graines germées et jeunes pousses avec un élevage de Porcs Gascons de plein air, de moutons Causse du Lot, de vaches Dexter et des poules. Mauroux

