Mauro Gioia & Kitty Hartl, Street Opera / Opera River, 3 juin 2023, .

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

Deux moments dédiés à l’opéra à travers la ville, au fil de l’eau. Une double proposition lyrique conçue par Mauro Gioia, chanteur, metteur en scène et collectionneur de 78 tours, et Kitty Hartl, directrice artistique.

STREET OPERA

Que fait une soprano quand elle n’est pas sur scène ? Elle se promène dans les rues de Paris. D’une fenêtre entrouverte, elle entend l’air de la Habanera de Carmen et ne résiste pas : elle suit la musique. Ici, le chant lyrique se fait Street Opera, en dehors des murs, à ciel ouvert, à la rencontre des promeneurs. Comme l’athlète s’entraînant pour une performance sportive, le chanteur s’engage physiquement dans la prouesse artistique vocale. Sopranos, ténors, barytons, en duos et chœurs, dispersés le long du fleuve ou dans les jardins de l’île de la Cité et de l’île Saint-Louis, entonnent les grands airs du répertoire du Bel Canto de Rossini à Puccini, de Verdi à Bizet.

‒ Avec la participation de Christophe Barroso et de Marie Pascale Vasconi, des choristes de l’Opéra national de Paris et des élèves du conservatoire municipal Charles Munch du 11e arrondissement.

Opera River

Dans le film Fitzcarraldo de Werner Herzog, un aventurier mélomane remonte le cours sauvage de l’Amazone en écoutant au gramophone la voix divine de Caruso. En hommage au film, l’opéra investit le bassin de l’Arsenal et les canaux parisiens. Des gramophones embarqués sur des gondoles et des bateaux-dragons diffusent des airs d’interprètes légendaires du début du XXe siècle. Avec Opera River, l’opéra vogue sur l’eau, à la force des bras des rameurs et des gondoliers. Les airs immémoriaux, issus des 78 tours enregistrés par Emma Calvé ou Georges Thill, créent un tourbillon d’émotions musicales qui surprennent les passants depuis la rive.

‒ Avec la participation de PHONO Museum Paris.

Île de la Cité, Île Saint-Louis et Mémorial des Martyrs de la Déportation

Contact :

Sophie Robichon / Ville de Paris