Maurizio MINARDI Trio Sunset & Sunside, 20 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 20 octobre 2021

de 19h30 à 20h30

payant

Maurizio Minardi est compositeur, pianiste et accordéoniste italien.

Il a vécu à Londres de 2008 à 2016 et est actuellement installé à Paris. Il a publié 12 albums et a joué dans de nombreux Festivals et music club européens. Il a tourné en Angleterre, Italie, France, Belgique, Portugal et Allemagne. Le trio, qui comprend Maurizio Congiu à la contrebasse et Thomas Delor à la batterie, jouera également des morceaux inédits et inspirés du cinéma.

Concerts -> Jazz

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/10/artiste/3516/7605/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-10-20T19:30:00+02:00_2021-10-20T20:30:00+02:00