Maurice Tourneur, réalisateur sans frontières Bibliothèque Georges Brassens Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 17 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Sur inscription au 01 53 90 30 30 ou sur

Conférence de Christine Leteux à la bibliothèque Georges Brassens.

Christine Leteux, spécialiste du cinéma muet et autrice de

« Continental films : Cinéma français sous contrôle allemand »

revient sur la vie peu banale et la carrière de Maurice Tourneur, cinéaste

français installé aux États-Unis dès 1914, où il fut l’égal des plus grands, de

D.W. Griffith à Cecil B. DeMille. Sa longue et prolifique carrière s’acheva

après son retour en France à l’avènement du cinéma parlant, où il tourna des

classiques comme « La main du diable » ou « Volpone ».

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Christine Leteux / La Tour Verte